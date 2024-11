Ilrestodelcarlino.it - ’Scomode’, commedia femminile al Teatro Arena di Codigoro: "Dobbiamo essere come vogliamo"

"Scomode" è la proposta di domani sera alle 21 aldidella Compagnia Teatriband di Bosco Mesola, nell’ambito della rassegna promossa dal Gad Amici deldie dal comune codigorese dedicata alle compagnie locali. La Teatriband è nata per volontà di alcune mamme che volevano mettersi in gioco colper divertirsi e divertire. E’ molto sensibile al tema violenza sulle donne e da diversi anni propone spettacoli per raccontare storie di dolore e sofferenza, cercando di dar voce a chi voce non ne ha più. Sul palco Ambra Andriolo, Elena Fabbri, Jenny e Silvia Roma, Patrizia Dal Passo e Valentina Tinari per la regia di Ambra Andriolo con le coreografie di scuola Hip-Hop Missione Africa. Unaalche haprotagoniste sei donne, ognuna con una sua personalità ma tutte accomunate dal fatto discomode.