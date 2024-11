Lanazione.it - Sanità, i malati di tumore meno soli. Calcit, il presidio approda in paese

Una nuova casa, sul territorio di Bagno a Ripoli, per il centro di riabilitazione psico-sociale e punto informativo per idi tumori e le loro famiglie, nato nel 2021 negli spazi dell’associazione C.a.l.c.i.t a Firenze. Palazzo Vecchio, con una delibera dell’assessore al Welfare Nicola Paulesu approvata dalla giunta, ha dato infatti in concessione a C.a.l.c.i.t, realtà promotrice del progetto, un immobile di proprietà comunale in via Gusiani, sul territorio ripolese. Gli spazi più ampi e funzionali consentiranno di ampliare i progetti del centro anche in sinergia e collaborazione con altre realtà del territorio. La base di partenza è comunque già ben avviata: il "Comitato Autonomo Per la Lotta Contro i Tumori" (C.a.l.c.i.t) è infatti un’associazione che ha come suo principale obiettivo il sostegno e l’aiuto aidied ai familiari in tutte le fasi della malattia, avvalendosi di medici oncologici ed infermieri professionisti ed in collaborazione con il servizio sanitario nazionale.