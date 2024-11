Sacchi | Chapeu Inter e complimenti a Inzaghi

Leggi su Ilnerazzurro.it

Arrigoha rilasciato un’vista al La Gazzetta dello Sport per commentare il cammino dell’in Champions League, in seguito alla vittoria contro il Lipsia che ha permesso ai nerazzurri di conquistare il secondo posto in solitaria, dietro al Liverpool. L’ex tecnico ha elogiato il rendimento della squadra: “L’sta vivendo una splendida campagna in Champions.! Quattro successi e un pareggio all’esordio in casa del Manchester City. E soprattutto, nessuna rete subita. Simonee la sua squadra si propongono come candidate a un ruolo di primo piano e stanno dimostrando di essere una formazione temibile“.: “L’può battere chiunque”ha poi approfondito le prospettive future dell’, sottolineando la possibilità di proseguire con risultati positivi: “L’ha tutte le carte in regola per superare Bayer Leverkusen e Sparta Praga in trasferta, e il Monaco in casa.