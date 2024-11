Quotidiano.net - Regali Natale 2024, 7 italiani su 10 comprano con promozioni e Black Friday

Roma, 28 novembre– Mentre le città si vestono a festa e le vetrine dei negozi iniziano a colorarsi dei toni tipici di questo periodo dell’anno, c’è già chi prepara la check-list deidi. Trae vendite promozionali in vista della stagione festiva, le occasioni per aprire il portafoglio non mancheranno: il 58% dei consumatoripianifica, infatti, di partecipare al rito dello shopping prenatalizio e il 71% attende con ansia le, evidenziando sì una propensione alla spesa, ma con attenzione al proprio budget. È quanto emerge dalla nuova ricerca condotta da Ey (Ernst & Young, network globale di servizi professionali di consulenza direzionale, revisione contabile e formazione): l’analisi ha coinvolto 13.000 consumatori a livello globale, di cui 500 in Italia, esplorando comportamenti e intenzioni di acquisto durante il periodo prenatalizio, con un focus sui canali di shopping e sulle preferenze di spesa.