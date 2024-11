Pauroso incidente sulla Tangenziale Doppio impatto con l’auto 48enne in Ospedale

Leggi su Dayitalianews.com

Dopo quelli delle ore e dei giorni scorsi, ancora unstradale nel Salento. Un uomo di 48 anni, residente a Surbo, è rimasto coinvolto in un grave sinistro questa mattinaEst di Lecce, mentre si recava al lavoro. Alla guida di una Ford, il conducente ha perso il controllo del veicolo, probabilmente a causa di un colpo di sonno, quando si trovava nei pressi dell’uscita 7A, la rampa che porta verso lo stadio e viale della Libertà. L’è avvenuto intorno alle 6:40, in condizioni di scarsa visibilità dovute a fitti banchi di nebbia che si erano addensati sul capoluogo salentino durante le prime luci dell’alba di questa mattina. Il veicolo ha prima urtato il new jersey centrale in cementosinistra, poi ha sbandato, colpendo il guard-rail di destra e ribaltandosi all’ingresso di uno svincolo.