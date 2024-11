Gaeta.it - Nespresso e Legambiente avviano il progetto per rinaturalizzare le foreste in Toscana

Il progetto 'Le città che respirano', frutto di una sinergia tra Nespresso e AzzeroCO2, sbarca in Toscana, ottava regione a unirsi a questa iniziativa. Grazie a questo intervento, sarà possibile rigenerare oltre 85.000 metri quadrati di aree verdi sul territorio nazionale. La zona scelta per l'intervento è all'interno del rinomato Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, riconosciuto nel 2017 come Patrimonio Naturale dell'Umanità dall'UNESCO.Interventi di rinaturalizzazione nel parco nazionaleL'iniziativa, che coinvolge anche l'Unione dei Comuni di Valdarno e Valdisieve, si concentra su una porzione extra-urbana gestita dagli enti locali, precisamente nel Complesso Demaniale di Rincine nel Comune di Londa, situato nella Città Metropolitana di Firenze.