Modena Daniela Ruggi scomparsa nel nulla da due mesi | si indaga per sequestro di persona

Di lei si sono perse le tracce un paio difa: il 18 settembre accusò un malore e fu accompagnata in ambulanza al Pronto soccorso di Sassuolo, dove fu dimessa per un’infezione non grave. La sua immagine, ripresa dalle telecamere di sorveglianza mentre esce dall’ospedale, è l’ultima traccia lasciata. Poi, il. Di, 31enne di Montefiorino, comune sull’Appennino modenese, non c’è più traccia. La procura diha aperto un fascicolo dove si ipotizza ildi, mentre continuano e si fanno più battenti nel Modenese le ricerche. Da domani, riporta la Gazzetta di, partiranno ricerche serrate in tutto il territorio intorno alla frazione di Vitriola, dove la donna vive da tempo. In azione saranno le forze dell’ordine, protezione civile e vigili del fuoco.