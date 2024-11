Scuolalink.it - Mobilità Docenti 2025/28: conclusa la fase tecnica, si passa a quella politica con le deroghe ai vincoli

Laper l’anno scolastico/26 entra in unacruciale con la chiusura della revisionedel Contratto Integrativo per il triennio/28. La discussioneora alla”, dove si decideranno eventuali modifiche normative, in particolare sull’ampliamento delleaiterritoriali. Vediamo cosa potrebbe accadere e quali sono le principali questioni in gioco.territoriali: cosa prevedono le normative attuali Iterritoriali sono un elemento centrale nella gestione delladei. Per coloro immessi in ruolo a partire dall’anno scolastico 2023/24, è previsto un obbligo di permanenza triennale nella scuola di assegnazione, includendo l’anno di prova. Questisi applicano sia aidella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, sia a chi accetta incarichi tramite GPS sostegno, con alcune eccezioni previste per situazioni di esubero o sovrannumero.