Mi sono operato soffro tanto L’annuncio del cantante italiano dall’ospedale | cosa ha avuto

Leggi su Caffeinamagazine.it

Importante annuncio del, che si è immortalato da un letto di ospedale dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico necessario. Non poteva più rinviarlo e finalmente hala forza di andare sotto i ferri per migliorare la sua salute. Nel suo lungo post Instagram, nel quale ha postato una serie di immagini, ha anche spiegato dettagliatamentegli è capitato.Ilha parlato così dopo l’intervento: “Mi avete scritto in tantissimi per chiedermi il motivo della mia assenza prolungata. Ebbene, ho trovato il coraggio e finalmente, dopo anni di sofferenza, ho deciso di sottopormi a questo intervento. Innanzitutto ringrazio l’ospedale San Raffaele, tutte le dottoresse e i dottori chestati meravigliosi, le infermiere e gli infermieri che mi hanno fatto sentire a casa”.