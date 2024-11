Spazionapoli.it - Meluso riparte dalla Serie C: la nuova avventura dell’ex ds del Napoli

Mauro, ex direttore sportivo del, ripartiràC: ladopo la travagliata stagione in azzurro Aria di novità per Mauro, l’ex d.s. delha trovato squadra. Il dirigente era rimasto svincolato dal termine dello scorso campionato, quando era stato accomodato all’uscita dal club del presidente De Laurentiis. Sfortunatamente per ile per lo stesso direttore, la passata stagione si è rivelata essere un disastro, per via di alcune scelte errate da parte di tutti i coinvolti.iniziò la suacome dirigente nel Frosinone, per poi, dopo un anno di stop, firmare per il Cosenza. Un’esperienza di due anni che lo ha quindi portato a Lecce, dove restò dal 2016 al 2020. Da lì, l’approdo come direttore tecnico allo Spezia, fino al 2021.