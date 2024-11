Melissa Barrera commenta il licenziamento da Scream 7 | Mi sono sentita come se la mia vita fosse finita

Leggi su Cinefilos.it

ilda7: “Mise la mia”La star diè stata licenziata dal franchise slasher l’anno scorso dopo aver condiviso post sui social media a sostegno della Palestina nella guerra in corso tra Israele e Hamas.Spyglass ha rilasciato una dichiarazione in cui suggeriva che l’attrice aveva pubblicato post antisemiti sui social media che “superavano palesemente il limite dell’incitamento all’odio”. Tuttavia, la maggior parte dei fan dell’attrice non era d’accordo e ha subito espresso la propria insoddisfazione per la decisione.Dopo questi fatti, la versione originariamente pensata per7 è stata tutta da rifare. La star di Mercoledì Jenna Ortega ha abbandonato il film e, sebbene sia stato ampiamente riportato che una disputa salarialeil problema principale, si vocifera che potrebbe aver lasciato il film anchemezzo per mostrare solidarietà a