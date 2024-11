Thesocialpost.it - Liposuzione a 1500 euro e medico conosciuto sui social, muore 31enne. Il marito “Chirurgo scomparso”

Silvana Inserra, 47 anni, ex modella, ha perso la vita nel 2020 a seguito di un intervento di. Sei giorni dopo l’operazione, qualcosa è andato storto, portando al suo decesso. Per la tragedia, l’anestesista che l’ha assistita è stata condannata a due anni di reclusione per omicidio colposo.Leggi anche: Frontale tra due auto a Salsomaggiore,40enne: un ferito gravissimoSecondo i giudici della nona sezione del tribunale monocratico di Roma, l’anestesista ha mostrato “imprudenza e negligenza”, non riconoscendo la gravità della situazione o sottovalutandola. Anche la clinica, situata nel quartiere Salario di Roma, è stata ritenuta responsabile civile e, insieme all’anestesista, dovrà risarcire ildi Inserra con 100miladi provvisionale e pagare 5miladi spese legali.