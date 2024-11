Tpi.it - Libano, raid di Israele nel sud: violata la tregua con Hezbollah

Latra, cominciata ieri mattina in, è durata meno di 48 ore. Le forze armate israeliane (Idf) hanno confermato unaereo condotto contro una struttura del gruppo armato sciita nel sud del Paese dei Cedri, mentre l’esercito di Beirut accusa Tel Aviv aver ripetutamente violato, nelle ultime 48 ore, l’accordo di cessate il fuoco mediato da Stati Uniti e Francia.In una nota diramata online, le Idf hanno fatto sapere di aver colpito con un attacco aereo “un impianto dinel sud del” dopo aver “rilevato attività terroristiche con razzi a medio raggio”. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ufficiale libanese Nna, ilavrebbe centrato il villaggio di Markaba, vicino al confine, ferendo due persone. In precedenza, l’esercito israeliano aveva ammesso di aver sparato colpi di avvertimento contro alcuni individui sospetti in diverse località del Paese arabo.