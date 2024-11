Panorama.it - La scuola dopo le classifiche

Anche quest’anno il prezzo è stato pagato. Classifica Eduscopio per tutte le superiori d’Italia, grandi elenchi di scuole organizzate per indirizzo di studi, per città, per territorio, e messe in bella vista su tutti i giornali dalla prima all’ultima, in rigoroso ordine di merito (o di demerito?!) e a corredo il confronto con gli anni precedenti, quest’anno aiutato nella visualizzazione da temibili frecce rosse verso il basso o, al contrario, tonificanti frecce verdi all’insù.I dati Eduscopio sono interessanti e, se si intende avvicinarsi, richiedono analisi e riflessione, invece spesso sono utilizzati in modo superficiale per spiattellare un elenco buono per un titolo strillato e niente di più. Anziché mettere le scuole una contro l’altra, ad esempio, sarebbe più utile suggerire di guardare altri aspetti che emergono dall’indagine di Fondazione Agnelli, perché l’educazione non è una gara, o una resa dei conti.