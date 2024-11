Gaeta.it - La mostra “Brick Live” torna a Napoli: un’esperienza imperdibile per gli amanti dei LEGO®

Facebook WhatsAppTwitter Il mondo deisi prepara a vivere un grande evento a. La” ridopo il clamoroso successo dello scorso anno, che ha portato oltre 20.000 visitatori all’Arena Flegrea. Questa edizione, che si svolgerà dal 6 dicembre 2024 al 2 febbraio 2025, promette un’avventura ricca di creatività e divertimento per adulti e bambini, in un ambiente interattivo e coinvolgente.Un viaggio nell’universo” si presenta come un vero e proprio festival della creatività dedicato ai fan dei mattoncini più amati al mondo. L’evento occuperà l’Arena Flegrea Indoor, uno spazio di 4000 mq modernamente attrezzato che permetterà ai partecipanti di muoversi liberamente tra varie aree tematiche. Quest’anno, lasarà ancora più vasta, grazie a oltre 2,5 milioni di mattonciniutilizzati per costruire incredibili sculture e installazioni.