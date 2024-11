Iltempo.it - Immobili, la rivoluzione del Campidoglio. La Lega: “No alla sanatoria per abusivi”

È un patrimonioare sconfinato, quello di Roma Capitale, di cui il Comune sa ancora ben poco: chi lo utilizzi, a quale titolo, se stia o meno pagando un corrispettivo all'amministrazione. Lo dimostra la pressocché totale mancanza di informazioni (a eccezione dei dati catastali) nelle schede pubblicate sul portale online «Atlante», presentato un anno e mezzo fa, che dovrebbe garantire trasparenza e aggiornamenti tempestivi. Un esempio è il «dente cariato» di via Giolitti, l'edificio a fiancostazione Termini dove negozi alimentari etnici, fast food e appartamenti si alternano a vecchie insegne e saracinesche abbassate. Non è indicata neanche la struttura responsabile della gestione. Alcune delle case comunali di via del Colosseo, invece, sono disabitate da anni nonostante una posizione e un valore invidiabile.