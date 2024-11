Gaeta.it - Il Presepe più bello di sempre è a due passi da casa: dove visitare il borgo che si trasforma in Betlemme

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Durante il periodo natalizio, l’Umbria si illumina di tradizioni e magia, ma nessun luogo riesce a incapsulare l’essenza del Natale come questo.Questo piccolo angolo d’Italia, noto per la sua storia e il suo patrimonio architettonico, siin un’esperienza unica, con una grandezza naturale che si snoda attraverso le sue stradine acciottolate, rendendolo una meta imperdibile per chi ama la bellezza del Natale.Questoè un luogoil tempo sembra essersi fermato. Le sue strade strette, le case in pietra e le piazze pittoresche creano un’atmosfera incantevole, perfetta per una passeggiata nel periodo delle festività. La bellezza del, già di per sé straordinaria, si amplifica quando viene adornata con luci scintillanti e decorazioni natalizie cheno ogni angolo in un dipinto vivente.