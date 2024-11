Iltempo.it - Il giallo di Notre Dame. Il Papa non va da Macron a Parigi

Leggi su Iltempo.it

Emmanuello aveva promesso: la Cattedrale di, distrutta dalle fiamme nello spaventoso incendio del 15 aprile 2019, sarebbe stata pronta per essere riconsacrata ben prima della seconda metà del 2025 come inizialmente previsto. Il Presidente della Repubblica francese, che già un anno fa visitando i cantieri in fermento aveva ipotizzato la data dell'8 dicembre 2024 per l'inaugurazione del luogo di culto divenuto da secoli patrimonio nazionale, ha mantenuto la sua parola. Il giorno prescelto non era certo un vezzo dell'inquilino dell'Eliseo. La cattedrale è dedicata a Maria e riaprirla al pubblico con una solenne cerimonia religiosa proprio nel giorno in cui la Chiesa festeggia l'Immacolata Concezione era un chiaro segnale di come la Francia, pur essendo una Repubblica laica, non abbia dimenticato di essere stata per secoli la «figlia cristianissima» del pontefice romano.