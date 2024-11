Iga ?wi?tek positiva alla Trimetazidina Per l’ITIA ‘non c’è colpa o negligenza significativa’ | un mese di stop

Leggi su Sportface.it

Un altro caso di positività nel mondo del tennis. Dopo le ben note vicissitudini inerenti il nostro numero uno al mondo Jannik Sinner,(International Tennis Integrity Agency) ha quest’oggi comunicato che Iga ?wi?tek ha accettato una sospensione di unper essere stata trovatain un controllo effettuato al di fuori delle competizioni lo scorso agosto.ha accettato che il test positivo fosse stato causato dcontaminazione di un farmaco regolamentato non soggetto a prescrizione (melatonina), prodotto e venduto in Polonia, che il giocatore aveva assunto per problemi di jet lag e di sonno, e che la violazione non era quindi intenzionale. Ciò ha fatto seguito alle interviste con il giocatore e al suo entourage, alle indagini e alle analisi di due laboratori accreditati WADA.