Anticipazionitv.it - Grande Fratello, Luca squalificato? Frasi tremende su Helena

di nuovo al centro delle polemiche. Questa volta a far discutere sono state le parole diGiglioli, che durante una conversazione con altri concorrenti in piscina si è lasciato andare a un commento giudicato pesante nei confronti diPrestes. La frase incriminata ha subito scatenato un’ondata di critiche sui social, con molti utenti che hanno chiesto un intervento immediato da parte della produzione.: frase choc diGiglioliMentre si trovava in piscina con altri gieffini,Giglioli ha pronunciato una frase che non è passata inosservata: “La metto nella sauna, la riscaldo e la faccio esplodere da sola.” Parole che hanno immediatamente sollevato l’indignazione del pubblico, interpretate da molti come un comportamento inaccettabile e offensivo.