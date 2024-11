Metropolitanmagazine.it - From John Lennon, to Eric Clapton: una lettera dell’ex Beatle verrà battuta all’asta il 5 dicembre

Gli estimatori dio di, o di entrambi, avranno presto un’occasione più unica che rara per mettere le mani su un cimelio destinato a diventare storia della musica. Il 5, infatti, collezionisti o appassionati del genere potranno sfidarsi per aggiudicarsi unascritta a mano da, destinata al chitarrista britannico.Otto pagine, datate 29 settembre 1971: si tratta di una bozza della versione definitiva, inviata successivamente a. La missiva finirà(per la seconda volta, era già accaduto nel 2012) tra pochi giorni e l’evento sarà gestito dall’International Autograph Auctions Europe SL. Le registrazioni per le offerte sono state aperte ieri, e si prevede una vendita che oscilla tra i centomila e centocinquantamila euro. La proposta diadedNellapropone addi formare un nuovo gruppo insieme: «Devi sapere che Yoko e io abbiamo un’ottima opinione di te e della tua musica e l’abbiamo sempre avuta».