Gaeta.it - Focus sulla sicurezza delle infrastrutture critiche: il ruolo della ricostruzione nell’Appennino

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’Aquila si è recentemente trasformata in un centro di discussione per temi cruciali legati alla. Durante un convegno organizzato da INGV ed ENEA, il Commissario allaSisma 2016, Guido Castelli, ha delineato i principi fondantipost sisma, evidenziando come questi temi si integrino con le nuove tecnologie digitali. Il dialogo ha messo in luce la necessità di una strategia che non solo guardi al presente, ma che si proietti verso il futuro.Lain tre dimensioniCastelli ha illustrato come lacentrale sia costruita su tre pillar fondamentali: sostenibilità ambientale, economica e sociale. In questo contesto, il Commissario ha sottolineato che il contrasto allo spopolamento rappresenta uno degli obiettivi prioritari del Governo.