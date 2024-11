Ilgiorno.it - Ferrovia della Valmorea, una risorsa abbandonata e mai ripristinata

Moroni Dal 1978 risulta sospesa ladi proprietà di Ferrovie Nord Milano, lunga 36 chilometri che al massimosua estensione collegava il Gottardo a Castellanza, in provincia di Varese, passando per luoghi simboloprovincia, come il monastero di Torba o il sito archeologico di Castelseprio (patrimonio Unesco). Nel 2022 Regione Lombardia stanzia 10 milioni di euro per la sua riapertura, da Malnate al confine di Stato, circa 7 chilometri. La doccia fredda arriva a ottobre 2024. Dall’aggiornamento contratto di programma Ferrovie Nord, si legge: "Operare un definanziamento per l’intervento ‘ripristino e valorizzazione turistica linea’ per 8 milioni di euro in relazione all’evoluzionenatura dell’intervento pur mantenendone la valenza strategica".