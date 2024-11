Fifaultimateteam.it - FC 25 Carte Maestria Ecco Come Riscattare Le Carte Con I Token

Lesono ora disponibili in EA FC 25. Lespeciali saranno disponibili nella modalità Ultimate Team per un periodo limitato di tempo a partire dalle 9:00 di giovedi 28 novembre.Lesono suddivise in tre gruppi, il primo è quello dedicato alle squad battles, il secondo alle division rivals ed il terzo alla champions weekend league. Ad ogni gruppo è associato un colore specifico.LeSquad Battles sono di colore giallo, leDivision Rivals vengono indicate con il colore viola mentre quelle della Champions Weekend League sono di colore rosso.Grazie a questa distinzione sappiamo che inecessari per completare le SBC eledovranno essere ottenuti necessariamente completando una serie di obiettivi o semplicemente giocando delle partite nella modalità associata disponibile in ultimate team.