Europa League Lazio-Ludogorets 0-0

20.39 Primo pari per la, dopo quattro vittorie di fila. I bulgari non concedono nulla nella fase difensiva (spesso con 6 giocatori in linea) e si fanno vedere con rapidi contropiedi che tengono in apprensione i biancazzurri.L'occasione migliore nel primo tempo se la procura Dia, che incrocia il destro e chiama Bonmann all' intervento. Subito Castellanos, Isaksen e Lazzari nella ripresa (nel finale anche Zaccagni), ma lanon riesce a sfondare. La chance più nitida è di Guendouzi: tiro da fuori,traversa (86')