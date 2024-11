Lanazione.it - Effetto Loschi sulla Tarros. Il cambio marcia è servito

Leggi su Lanazione.it

Da Siena a Siena: in 17 giorni. Tanti ne sono bastati allaper cambiaree riappropriarsi di un futuro decisamente più roseo ma che va confermato d’ora in avanti. Il 3 novembre la disastrosa gara di Siena, soprattutto come atteggiamento, contro il Costone a cui sono seguite le dure parole del presidente Danilo Caluri, il 20 novembre ancora la città del Palio, sponda Virtus questa volta, che però porta in dote la 4ª vittoria consecutiva. In mezzo l’ingresso in squadra di Federico. Qualità, solidità, esperienza messe al servizio dei nuovi compagni, sebbene si veda lontano un miglio che il 34enne trevigiano con un passato di lungo corso tra A2 soprattutto, e poi B1, non sia al top della condizione. E non potrebbe essere altrimenti. Ma la sola sua presenza ha cambiato decisamente gli umori dell’ambiente e la scalata della classifica, che ora vede lanuovamente in lotta ravvicinata per uno dei primi sei posti, ne è stata la logica conseguenza.