Ilgiorno.it - "Dopo mesi nessuna certezza sull’ospedale, chiediamo fatti"

tante promesse vuole iGiovanna Greco, portavoce del Comitato per la difesa dell’ospedale di Menaggio che ha raccolto 14mila firme di cittadini che chiedevano alla Regione di tornare a investire sulla struttura ospedaliera e riaprire i reparti chiusi. "tanticontinuiamo a non avere certezze. Da una parte ci sono le dichiarazioni dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso che aveva annunciato la chiusura del Pronto Soccorso e la trasformazione del nostro ospedale in presidio per soli cronici, dall’altro l’approvazione, del Consiglio regionale, della mozione presentata da 45 sindaci che al contrario chiedevano la riapertura dei reparti". Per questo è stato interpellato il presidente della Regione, Attilio Fontana, con la richiesta di fare chiarezza sul futuro dell’Erba - Renaldi.