Anteprima24.it - Cittadini segnalano lavori edili abusivi e scatta il sequestro

Tempo di lettura: < 1 minutoscoperti, a Napoli, grazie alla segnalazione di alcuni. Gli agenti della Unità Operativa Stella, grazie alle indicazioni fornite, sono intervenuti in via Leonardo di Capua dove hanno riscontrato la presenza didi ampliamento di un preesistente piccolo vano a servizio di un locale seminterrato e la realizzazione di uno scavo sull’adiacente marciapiede pubblico con un chiusino metallico. Il proprietario dell’immobile è stato deferito all’autorità giudiziaria per la realizzazione delle opere abusive e per l’invasione ed il danneggiamento del marciapiedi. Le opere abusive sono state sequestrate dagli uomini della Polizia Locale che hanno chiesto l’intervento della Protezione Civile al fine di mettere in sicurezza lo scavo mediante transennamento.