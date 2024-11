Quotidiano.net - Cesare Cremonini: "Amore e speranza come un disco d’esordio". È Alaska, baby"

"Volevo fosse una stadium hit ma si sta comportandoShe loves you" scrivevaqualche settimana fa sulla sua pagina Instagram scomodando i Fab Four per commentare l’exploit in classifica di Ora che non ho più te. Suo riferimento obbligato da sempre assieme al regale Freddie Mercury tatuato sull’avambraccio, i Beatles però nel nuovo album, in uscita domani, rimangono un passo indietro rispetto a una girandola di citazioni che lascia spazio ad altre referenze. Basta pensare ai Venditti, ai Battisti, ai Dalla, agli Springsteen, che affiorano da questa anticipazione benedetta dal dio delle hit-parade. "Sono un artista con un occhio al passato e lo sguardo al futuro" ammette lui, che tra i 12 brani dell’album accoglie, fra gli altri, ospiti d’eccezioneElisa, Luca Carboni, i Meduza e Mike Garson, storico pianista di David Bowie, tutti presenti nel documentario girato tra Antigua, California, Arizona eche accompagna l’uscita dell’album (in visione a breve su Disney+).