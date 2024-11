Ilgiorno.it - Cartoline dalla Spagna. Torna il festival pianistico

Dopo aver dedicato a Vienna l’edizione 2024, ildedica allala sua 62esima edizione. Dal 28 aprile al 26 giugno, Noches de España sarà il fil rouge del cartellone delInternazionale di Brescia e Bergamo. "Ilentra nel 2025 forte di una crescita costante che ha fatto registrare quest’anno il sorpasso dei numeri pre-pandemia, con oltre 1000 abbonati e più di 10mila biglietti venduti, traguardo che non raggiungeva dal 2019", dichiara la presidente Daniela Gennaro Guadalupi. Partendo dalle opere pianistiche più importanti del mondo spagnolo, ilalternerà “musicali“ di compositori che non ebbero legami diretti con la, pur evocandola musicalmente all’interno delle loro opere, come Cajkovskij, Rimsky-Korsakov, Liszt e Debussy, ed autori che invece respirarono le “notti spagnole“, quali Ravel, Chopin e Scarlatti.