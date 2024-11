Gaeta.it - Ater dell’Aquila: nuovo consiglio di amministrazione pronto a servire la comunità

Facebook WhatsAppTwitter La provinciasi prepara a una nuova fase gestionale con il recente insediamento deldidell’Azienda regionale per l’edilizia residenziale . Questo cambiamento si inserisce nel contesto dell’attuazione della legge sullo spoils system, avviato dal presidente delregionale Lorenzo Sospiri in apertura della dodicesima legislatura in Abruzzo. IlCDA si compone di professionisti giovani e motivati che si accingono a gestire un servizio di rilevanza sociale essenziale per il benessere della.Ildi: chi sonoIldidell’è formato da tre figure distinte: Quintino Antidormi, Luca Rocci e Angela Marcanio. Antidormi, 43 anni, è un commercialista di Avezzano che assume il ruolo di presidente.