Archeologia | in laguna veneta trovata la pulvis vulcanica di Pozzuoli consigliata da Vitruvio e Plinio

Leggi su Ildenaro.it

Ricercatori dell’Università di Padova, in collaborazione con le Università Ca’ Foscari di Venezia e quella di Modena e Reggio Emilia, hanno individuato nelladi Venezia tracce di ‘puteolana’, una particolare pomiceproveniente dai Campi Flegrei che era usata come additivo al calcestruzzo dai romani per conferirgli resistenza e capacità idrauliche eccezionali. La scoperta è stata fatta nel Canale San Felice ed è stato documentato per la prima volta in uno studio, ‘Vitruvian leganti a Venezia: prima evidenza di pozzolane flegree in una costruzione subacquea romana nelladi Venezia’, pubblicato sulla rivista PLoS ONE. Lo studio nasce dalle indagini subacquee eseguite dai ricercatori dell’Università Ca’ Foscari su una struttura per la conservazione dell’acqua di età romana, risalente al I sec.