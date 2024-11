Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2024 ore 17:45

DEL 27 NOVEMBREORE 16.20 GINA PANDOLFOUN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASI INTENSIFICA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E SALARIARISOLTO L’INCIDENTE TRA DIRAMAZIONENORD E NOMENTANA, LA CIRCONE è AL MOMENTO REGOLARE Più AVANTI CODE A TRATTI MA PER TRAFFICO TRA NOMENTANA E PRENESTINA.IN ESTERNA RSI STA IN CODA DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANASI RALLENTA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DALLA TANGENZIALE EST AL RACCORDO ANULARE IN USCITAAUTO IN CODA SULLA-FIUMICINO DALLA CRISTOFORO COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO IL RACCORDO ANULAREDIAMO UNO SGUARDO AI CANTIERISULLA-TARQUINIA PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ALLE BARRIERE DI SICUREZZA RESTA CHIUSO LO SVINCOLO CERVETERI-LADISPOLI, IN USCITA PER IL TRAFFICO CHE PROVIENE DALA RIAPERTURA È PREVISTE VENERDÌ 29 NOVEMBRE ALLE ORE 16.