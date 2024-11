Dilei.it - Valentina Ferragni va a convivere con Matteo Napoletano: le prime foto della casa

Leggi su Dilei.it

Nessuno (o quasi) avrebbe scommesso su questa storia d’amore, eppureha smentito le malelingue. Vuoi per la differenza d’età – anche se sono entrambi giovanissimi, in fondo -, vuoi per la velocità con cui ha riaperto il cuore a qualcun altro dopo la finerelazione precedente. Secondo certuni mancavano i presupposti, la piccola delleperò ha dimostrato che ai sentimenti non si comanda. Così, dopo quasi due anni ha compiuto un bel passo, comprandocon il suonuova conDa navigata social addicted quale è,ha dato il dolce annuncio con un carosello disu Instagram. Poche ma buone, come si suol dire: di quellache è pronta a diventare il suo nuovo nido d’amore con il fidanzatoc’è ancora uno scheletro.