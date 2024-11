Ilfattoquotidiano.it - Usa, ondata di migranti al confine: “Spinti da disinformazione e timori per l’insediamento di Trump”

In meno di due mesi si sono mosse da Tapachula, città ditra Messico e Guatemala, almeno sei carovane. L’ultima, di almeno 1500 persone provenienti da Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia, Venezuela, Haiti, Perù, e Ecuador è partita lunedì 20 novembre. Alla partenza in molte e molti hanno dichiarato, alla stampa locale e chi opera nei diritti umani, di voler raggiungere ilcon gli Stati Uniti prima che Donaldentri in carica a gennaio. Dall’elezione diad oggi è già la terza partenza collettiva che si è organizzata in Chiapas. Le carovanesono una costante degli ultimi sei anni, ma le uniche che hanno raggiunto ilcon gli Stati Uniti sono state le prime, partite dall’Honduras, tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019. Nell’ottobre 2020, alla vigilia delle elezioni in cuicercava la rielezione contro Joe Biden, si formò una carovana di più di tremila persone.