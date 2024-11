Amica.it - Unghie da regina dei ghiacci, uno spettacolo glaciale

Fight fire with fire. O almeno così dicono. Con le temperature che si avvicinano pericolosamente sempre di più allo zero – o peggio, scendono sotto il punto di congelamento, ciò che serve per consolarci dall’inarrestabile arrivo del freddo artico, è una nail art inverno 2024 tema. Una di quelle che farebbe impallidire Elsa di Frozen da tanto che è alto il coefficiente di coolness. Perché il freddo lo combattiamo con il gelo. L’inverno 2024 porta con sé una ventata di eleganzanel mondo della nail art. La tendenzadella stagione sono ledadei, delle frosty nails appunto, ispirate al fascino delo e della neve. I colori freddi e le texture brillanti sono protagonisti, rendendo questa nail art perfetta per le festività e le serate glamour.