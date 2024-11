Gaeta.it - Un innocente scherzo degenera in minacce: il caso di Pecetto tra arte rubata e tensioni

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio che all’apparenza si presenta come unotra adolescenti ha assunto contorni inquietanti a. Qui, un gruppo di adolescenti di quindici anni ha deciso di divertirsi suonando il campanello di Villa Sacro Cuore, residenza di Monsignor Marino Basso. Tuttavia, la situazione èta rapidamente quando un uomo che vive nelle vicinanze, notando la scena, è intervenuto in maniere inattesa. Non è stato il prelato a rispondere, bensì il suo coinquilino, il quale, secondo le accuse, avrebbe minacciato i ragazzi con un’arma, costringendo uno di loro a salire a bordo della sua auto. Questo incidente, che avrebbe potuto rimanere nell’ambito della leggerezza giovanile, si trasforma in una questione seria con ripercussioni legali.Gli sviluppi legali e la denunciaL’immediato seguito all’incidente ha visto i genitori di uno dei ragazzi, allarmati dalla versione del figlio, decidere di rivolgersi alle forze dell’ordine.