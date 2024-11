Gamerbrain.net - Towers of Aghasba: Come gestire il tempo

Inof, il ciclo giorno-notte influisce significativamente sull’esplorazione e sul completamento delle missioni. Alcuni obiettivi possono diventare difficili da individuare al buio o potrebbero richiedere condizioni specifiche di luce per essere completati. Fortunatamente, il gioco offre la possibilità di controllare ilgrazie all’uso della Tenda, un oggetto essenziale per pianificare le tue attività.utilizzare la TendaLa Tenda ti permette di scegliere il momento della giornata in cui proseguire le tue avventure. Una volta posizionata, puoi interagire con essa per selezionare uno dei seguenti orari:MattinaMezzogiornoSeraNotteQuesta funzionalità è particolarmente utile per ottimizzare le missioni, raccogliere risorse o evitare creature pericolose che appaiono solo in determinati momenti.