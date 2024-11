Lanazione.it - Teatro I grandi nomi in scena al Quaranthana

Tra iche calcheranno il palcoscenico del: Bobo Rondelli, La Ribalta, Stefano Santomauro, Francesca Sarteanesi, Andrea Kaemmerle e Daniela Morozzi,Invito e Chille de La Balanza. Dal 29 novembre al via la nuova stagione delcomunale di San Miniato. Una stagione d’autore, che unisce la comicità alcontemporaneo, divricerca, alla letteratura e alla musica. Und’autore per una nuova edizione della stagione,organizzata dal Teatrino dei Fondi, compagnia e residenza artistica, con la direzione di Enrico Falaschi, con il sostegno di Comune di San Miniato, Ministero della Cultura e Regione Toscana. Apre la stagione Bobo Rondelli in compagnia del pianista Claudio Laucci si esibiranno in un "Concerto intimo". Sempre lontano dalle convenzioni, con una carriera che ha attraversato musica,, cinema e letteratura, Bobo Rondelli è uno dei più apprezzati artisti dellacontemporanean e si esibirà con il suo repertorio, avvicinando il pubblico al suo modo di essere cinico e spassionato.