Strongman Testa e muscoli per vincere

Per fareci vuole "forza, esplosività, agilità e resistenza", e Matteo Cardinali, trentenne di Lucrezia che vive a Colbordolo di Vallefoglia, lo sa molto bene. In questo 2024 ha ottenuto due importanti traguardi: in appena due settimane è diventato campione italiano e si è guadagnato il terzo posto al WorldChampionships, manifestazione tenutasi a Madrid (Arnold Classic). Il 21 dicembre, poi, tenterà di battere un record italiano con anche uno scopo benefico. Ma facciamo un passo indietro. Forte di un background da sportivo a tutto tondo tra palestra, powerlifting e nuoto, Matteo ha iniziato a cimentarsi nellosolo un anno fa. Questa disciplina prevede varie prove fisiche che richiedono anche un’incredibile forza mentale, quella di saper gestire strategicamente le proprie energie con l’obiettivo di ottenere il massimo dei punti a fine gara.