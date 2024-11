Gaeta.it - Stalking a Torre del Greco: arrestato un uomo nonostante il divieto di avvicinamento

Facebook WhatsAppTwitter La cronaca didelsi arricchisce di un nuovo episodio diche ha destato indignazione e preoccupazione tra i cittadini. Le indagini condotte dalla polizia, unite alla determinazione della vittima, hanno portato all’arresto di ungià condannato e colpito da un provvedimento didi. Le forze dell’ordine, in risposta a una serie di minacce e molestie, hanno svelato una situazione di grande tensione e paura, culminando in un intervento decisivo.L’arresto e le indagini della poliziaIl lavoro della polizia didelha avuto inizio a seguito della denuncia presentata dalla vittima, che ha messo in luce un tormento durato troppo a lungo. La procura ha avanzato una richiesta al giudice per le indagini preliminari, che ha portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.