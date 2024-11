Lapresse.it - Sos medici di base, a Verbania Asl presa d’assalto

Pazienti senza medico die caos alla Asl Vco. Aè allarmeda diverso tempo: sono andati in pensione, negli ultimi mesi, diversidie molti pazienti sono rimasti senza medico, dovendosi rivolgere alla locale Casa della Salute, che è diventata però oberata di pazienti e riusciva a smaltire solo le emergenze.Questa mattina si apriva la possibilità per 500 persone di scegliere un nuovo medico: in centinaia si sono presentati alla sede della Asl diper provare ad accaparrarsi un posto. Caos, code e disagi: “Sono arrivata alle 7 del mattino e sono riuscita a fare la pratica solo alle 11, hanno iniziato a distribuire i numeri alle 8” spiega a LaPresse una donna, gravemente malata, che era in coda questa mattina.“Sono mesi che denunciamo questa situazione legata aidi famiglia e in generale alla sanità nel territorio del Verbano Cusio Ossola” dice Riccardo Brezza, del Pd di