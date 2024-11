Laprimapagina.it - Sofi: “Cristalli”, il nuovo singolo

Leggi su Laprimapagina.it

Dal 29 novembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “Cristalli”, ildidisponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 22 novembre.“Cristalli” è una canzone pop che parla di quei ricordi che, anche se a volte scomodi o dolorosi, continuano a riaffiorare nella mente come piccole scintille di luce. Questi ricordi hanno la capacità di illuminare, di far riemergere emozioni o pensieri che magari si preferirebbe non affrontare. Tuttavia, la metafora della “scintilla di luce” suggerisce anche che, nonostante si cerchi di ignorarli o lasciarli nel “buio”, questi ricordi alla fine emergono comunque, portando con sé una sorta di consapevolezza che non si può evitare. In sostanza, la canzone esplora l’idea di come certi ricordi, pur essendo indesiderati, abbiano il potere di riemergere e di influenzare il presente, anche quando si cerca di non farci caso.