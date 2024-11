Gaeta.it - Scampia: Arresto in un Appartamento Durante un Blitz contro lo Spaccio di Cocaina

Un'operazione dei carabinieri aha portato all'di una coppia accusata di traffico di droga, in un contesto che evidenzia la difficoltà sociale del quartiere napoletano. Le forze dell'ordine hanno colto sul fatto i due spacciatori nel loro, dove erano presenti anche i loro bambini. Questo episodio riaccende l'attenzione sul tema della vulnerabilità dei minori nei contesti di criminalità.L'inizio del tutto: comportamento sospetto e indaginiL'operazione è iniziata quando un uomo, con un atteggiamento sospetto, è stato notato aggirarsi nei pressi del lotto K di via Peppino Impastato. I carabinieri, insospettiti dalla sua presenza, hanno deciso di seguirlo. Il soggetto ha condotto i militari a unsituato al terzo piano della scala C, dove si sospettava avvenissero attività illecite.