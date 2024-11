Ilrestodelcarlino.it - "Sapevo che con De Cecco potevamo divertirci"

L’eroe per un giorno di domenica scorsa spera di trovare più spazio, di qui in avanti ("ho fiducia in me stesso e nel mio gioco") ma intanto, dall’alto della sua enorme esperienza e della sua classe, si gode il momento coi piedi per terra, conle che per risalire la classifica e infastidire le grandi "bisogna trovare continuità", quella che a Modena sinora è mancata. Dragan Stankovic, il grande vecchio della Valsa Group 2024/2025, è stato l’uomo della partita domenica contro Padova, entrato a inizio terzo set e decisivo per andarsi a prendere i tre punti che i gialloblù cercavano. Stankovic, partiamo da un dato. Al centro siete i numeri uno del campionato? "Diciamo che la partita con Padova ha fatto vedere proprio che coi centrali stiamo andando forte. Sapevamo che con Decidivertire, lui è un regista eccezionale quando può sbizzarrirsi col gioco veloce.