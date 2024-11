Calciomercato.it - Sanzioni per Inter e Milan, la posizione ufficiale del Ministro Abodi | VIDEO CM.IT

sotto i riflettori per il caso ultras, ecco come ilper lo Sport si esprime sulla vicendaA margine della Sport Industry Talk al Maxxi di Roma, ildello Sport Andreaha parlato a Calciomercato.it di diversi temi di attualità, toccando tra i vari argomenti le vicende che riguardanoe anche le voci sul possibile nuovo ruolo di Alessandro Del Piero come presidente della Figc viste le imminenti elezioni.Andrea– calciomercato.itSulla questione dell’inchiesta sugli ultras di: “La cosa più importante in questo momento, al di là della necessità di attesa, è capire che questo fenomeno non è passeggero, si è manifestato in modo esplicito, clamoroso e per certi versi drammatico ao. Non parliamo di esuberanza della curva o di una parte, e voglio dire che è sempre bene non generalizzare, non parliamo di cori o di razzismo, che va perseguito in maniera sempre più efficace attraverso anche la tecnologia, ma di criminalità organizzata, che si inserisce nelle maglie del tifo, che si manifesta con violenza, sopraffazione, minacce anche dentro una curva, che ha generato morti e che ha accumulato risorse finanziarie e armi in una dimensione che non immaginavamo.