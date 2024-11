Gaeta.it - Roma: il Sindaco Gualtieri istituisce una Commissione per il controllo dei lavori pubblici

Facebook WhatsAppTwitter Robertodi, ha intrapreso un’iniziativa volta a garantire la qualità e la conformità deinella capitale. Firmando un’ordinanza, ha dato vita a unaispettiva tecnica con il compito di esaminare le opere di realizzazione e manutenzione delle pavimentazioni stradali e dei marciapiedi, privatamente commissionati alle società del “Gruppo Pellegrini” sin dal 2021. Questa decisione si inserisce nel contesto di un’indagine avviata dalla Procura di, necessaria per stabilire un quadro chiaro riguardo agli appalti in questione.Obiettivi dellaispettivaLaavrà come obiettivo principale quello di verificare l’esecuzione deisia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Gli esperti saranno incaricati di esaminare i progetti di pavimentazione che sono già stati completati o che sono attualmente in fase di realizzazione.