Rappresentativa Regionale Under 19, un sannita tra i convocati

Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stata una esperienza altamente formativa quella vissuta da Antonio Pio Andolfo, calciatore che ha iniziato la stagione con lo Sporting Ponte nel torneo di Promozione andando in gol all’esordio per poi accasarsi alla Sarnese. Il promettente classe 2006, originario di Torrecuso, ha preso parte al raduno della19 a Napoli allo stadio San Gennaro dei Poveri al Rione Sanità. L’attaccante, che si era già messo in mostra lo scorso anno con la maglia della Juniores della Sarnese, trascinata a suon di gol (44) fino alla semifinale per lo scudetto di categoria, ha destato un’ottima impressione e si candida a fare parte in maniera stabile dellaallenata da mister Montanile. Il suo sogno, un giorno, è quello di calcare palcoscenici importanti e sta proseguendo il suo percorso di crescita che gli ha permesso di essere incluso tra i 32 calciatori del 2006 più interessanti della Campania.