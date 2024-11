Gaeta.it - Prima edizione di “VerriGud Morning 2024”: un tributo alle eccellenze enogastronomiche italiane a Lanuvio

A, il 27 novembre, si è svolto l'evento "", un'importante iniziativa dedicata alla celebrazione dei prodotti di alta qualità dell'enogastronomia italiana. Questo primo appuntamento ha avuto luogo grazie alla collaborazione tra l'Agenzia FoodandWineAngels e Papillae Magazine, diretto da Carol Agostini. Il focus dell'evento è stato la valorizzazione del Made in Italy, un obiettivo condiviso dai partecipanti, tra cui giornalisti e rappresentanti delle istituzioni locali, come il Sindaco Andrea Volpi e la Vice Sindaco Valeria Viglietti. L'evento, realizzato a porte chiuse, ha offerto un'occasione unica per esplorare la combinazione di tradizione culinaria e territorio.L'esperienza gastronomicaL'evento ha preso il via con una serie di degustazioni che hanno coinvolto i partecipanti in un viaggio tra le prelibatezze