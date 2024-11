Gaeta.it - Potenza affronta la crisi idrica: richiesta di interventi urgenti e strategie a lungo termine

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il comune distando un’emergenza congiunturale che coinvolge il sistema idrico cittadino. Con una lettera indirizzata al presidente della Regione Basilicata e commissario governativo per l’emergenza, Vito Bardi, e all’amministratore unico di Acquedotto Lucano, Alfonso Andretta, il sindaco Vincenzo Telesca, insieme alla giunta comunale e ai consiglieri di maggioranza, ha messo in evidenza la necessità di provvedimentiper migliorare l’approvvigionamento e garantire la qualità dell’acqua. Le misure richieste includono soluzioni rapide, monitoraggio costante e un potenziamento della retee cause sottostantiLa lettera inviata da Telesca rappresenta un grido d’allerta di fronte a unache ha radici profonde nelle carenze di manutenzione delle infrastrutture.